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Trabzonspor’un rakibi farklı kazandı
Dünyadan Futbol

Trabzonspor’un rakibi farklı kazandı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Basel, İsviçre liginde Luzern'i yenerken zorlanmadı.

29 Eylül 2019 20:10

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Lig’de karşılaştığı Luzern’i 3-0 yendi.

Lig lideri Basel, 9. hafta maçında St. Jakob-Park’ta Luzern’i ağırladı. Ev sahibi ekip, 28 ve 58. dakikalarda Arthur Cabral, 90 1. dakikada da Kemal Ademi’nin attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 22’ye çıkaran Basel, en yakın rakibi Young Boys’un 3 puan önünde zirvedeki yerini korudu. Luzern ise 9 puanla 7. sırada kaldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 3 Ekim Perşembe günü sahasında Basel ile karşılaşacak.

Son güncelleme 20:10 | 29 Eylül 2019
basel trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Trabzonspor
6 2 9
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