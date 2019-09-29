Trabzonspor Beşiktaş canlı! Trabzonspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 6. hafta heyecanı devam ediyor. Cumartesi akşamı Türkiye Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği derbiye kitlenirken bugün de gözler Trabzon’daki dev maça çevrildi. Lige istediği girişi yapamayan iki takımdan ev sahibi Trabzonspor 6 puanla 13., Beşiktaş ise 5 puanla 15. sırada yer alıyor. Zirveden kopmamak adına iki ekip de mutlak üç puan istiyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: Medical Park

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Obi Mikel, Sosa, A. Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Campi, Serkan, Abdurrahim, Doğan, Ahmet, Fıratcan, Avdijaj, Sturridge, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Atiba, Boyd, Nkoudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Douglas, Roco, Rebocho, Muhayer, Orkan, Lens, Diaby, Umut, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Beşiktaş’ta cezalı Elneny ve Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, dev maçta forma giyemiyor. Cezasını dolduran Domagoj Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco ise Trabzon kafilesinde yer aldı. Trabzonspor’da ise Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı’nın sakatlıkları devam ediyor. Sakatlığını atlatan Daniel Sturridge de yedek kulübesinde yer alıyor.

MAÇ SONUCU | Galatasaray 0-0 Fenerbahçe Süper Lig`de 6. hafta dev derbiyle devam etti. İki ezeli rakibin merakla beklenen düellosunda gol sesi çıkmazken, iki takım da rakip kalelerde etkisiz bir görüntü çizdi. 0-0`lık sonuçla taraflar sahadan ayrılırken Fenerbahçe 11, Galatasaray ise 9 puana yükseldi. İlgili Haberi Oku