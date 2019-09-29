THY Avrupa Ligi hangi kanalda yayınlanacak? Euroleague ne zaman başlıyor?

Euroleague’in başlamasına kısa bir süre kaldı. Eurolegue’de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bizi temsil edecek. Peki Euroleague ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? EUROLEAGUE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana sahne olan Final Four finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup olarak turnuvayı ikincilikle tamamlamıştı. Bu sezon da ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek. 3 Ekim'de başlayacak olan Euroleague'de maçlar beIN Sports kanallarından yayınlanacak.