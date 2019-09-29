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THY Avrupa Ligi hangi kanalda yayınlanacak? Euroleague ne zaman başlıyor?
Euroleague

THY Avrupa Ligi hangi kanalda yayınlanacak? Euroleague ne zaman başlıyor?

Euroleague 3 Ekim’de başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ilk maçını 3 Ekim’de Real Madrid ile deplasmanda oynayacak. Diğer temsilcimiz Anadolu Efes 4 Ekim’de Barcelona’yı ağırlayacak. Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası olan THY Euroleague’in 2019-20 sezonundaki Final Four etabının nerede yapılacağı da belli oldu. Euroleague Final Four Almanya’nın Köln şehrinde yapılacak.

29 Eylül 2019 17:27

Euroleague’in başlamasına kısa bir süre kaldı. Eurolegue’de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes bizi temsil edecek. Peki Euroleague ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? EUROLEAGUE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz sezon büyük bir heyecana sahne olan Final Four finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, CSKA Moskova'ya mağlup olarak turnuvayı ikincilikle tamamlamıştı. Bu sezon da ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko temsil edecek. 3 Ekim'de başlayacak olan Euroleague'de maçlar beIN Sports kanallarından yayınlanacak.

Son güncelleme 17:27 | 29 Eylül 2019
euroleague thy avrupa ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Konyaspor
6 2 9
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