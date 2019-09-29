SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Dev maçta dördüncü gol geldi!
Sırbistan Avrupa Şampiyonu
Diğer Sporlar

Sırbistan Avrupa Şampiyonu

2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası'ında Sırbistan, finalde Slovenya'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

29 Eylül 2019 20:46

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya’yı 3-1 yenen Sırbistan, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda’nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun final maçı, Paris’teki AccorHotels Arena’da Sırbistan ile Slovenya arasında oynandı.

Türk hakem Erdal Akıncı’nın da görev yaptığı maçta Sırbistan, 19-25, 25-16, 25-18 ve 25-20’lik setlerle 3-1 galip gelerek 2011’in ardından bir kez daha Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Slovenya ise 2015’ten sonra ikinci kez finalde kaybetti.

Son güncelleme 20:46 | 29 Eylül 2019
avrupa Sırbistan
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 16:30
2
-
1
Gençlerbirligi
Antalyaspor
Bugün - 16:30
3
-
0
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR