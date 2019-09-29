Rusya’da zafer Lewis Hamilton’ın

Formula 1’de sezonun 16. yarışı Rusya’nın Soçi kentinde düzenlendi. Ferrari’nin genç pilotu Charles Leclerc yarışa pole pozisyonunda başladı.

Yarış başladıktan saniyeler sonra henüz start düzlüğünde 3. sıradaki Sebastian Vettel, hem Lewis Hamilton’ı hem Charles Leclerc’i geçerek liderliğe oturdu. Ardından yarışın en hızlı turlarını atan Alman pilot yerini sağlamlaştırdı. Bu noktada Ferrari’den gelen “Leclerc’e yol ver” takım emrine uymayan Vettel, farkı açarak liderliğini sürdürdü.

Yarışın kaderi ise 28. turda değişti. Vettel’in yaptığı pitstop sonrası güç ünitesinde yaşadığı sorun sebebiyle aracını pist kenarına çekmek durumunda kaldı. 4 kez dünya şampiyonu pilotun yarış dışı kalmasıyla sarı bayraklar sallandı ve sanal güvenlik aracı piste girdi. Bu noktada ilk pitstopunu henüz yapmamış Lewis Hamilton, güvenlik aracından istifade ederek pite girdi ve aradaki süre farkının erimemesi sebebiyle piste Leclerc’ün önünde çıktı.

Aradaki lastik farkını kaldırmak için bir pitstop daha yapan Leclerc 3. sıraya geriledi ve Mercedes’leri takip etmeye başladı. Ancak genç yıldız adayı yarış sonuna kadar farklılık yaratamadı. 5 kez dünya şampiyonu Britanyalı pilot Lewis Hamilton farkı açarak liderliğini yarış sonuna kadar sürdürdü ve kariyerinde 82. yarış zaferine ulaştı. Valtteri Bottas yarışı ikinci sırada tamamlarken Charles Leclerc podyumu tamamlayan isim oldu.

Yaz arasının ardından Mercedes ilk kez zafere ulaştı ve başarısını duble yaparak taçlandırdı.