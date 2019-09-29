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Pascal Nouma: ‘Bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın’
Beşiktaş

Pascal Nouma: ‘Bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın’

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, siyah beyazlıların Trabzonspor deplasmanında sergilediği futbola isyan etti.

29 Eylül 2019 20:45

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Beşiktaş’ın 3-0 geriye düşmesinin ardından eski futbolcu Pascal Nouma sosyal medyadan isyan etti.

Siyah beyazlıların eski futbolcusu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın” ifadelerini kullandı.

2000’de Fransa’nın Lens takımından transfer edilen Pascal Nouma, 2001’de Marsilya’ya gittikten sonra 2002’de yeniden siyah beyazlı takıma geldi.

Ancak tecrübeli isim Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra elini şortuna soktuğu için Beşiktaş’tan gönderilmişti.

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Son güncelleme 21:06 | 29 Eylül 2019
beşiktaş Pascal Nouma
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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