Pascal Nouma: ‘Bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın’

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’a konuk olan Beşiktaş’ın 3-0 geriye düşmesinin ardından eski futbolcu Pascal Nouma sosyal medyadan isyan etti.

Siyah beyazlıların eski futbolcusu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın” ifadelerini kullandı.

2000’de Fransa’nın Lens takımından transfer edilen Pascal Nouma, 2001’de Marsilya’ya gittikten sonra 2002’de yeniden siyah beyazlı takıma geldi.

Ancak tecrübeli isim Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra elini şortuna soktuğu için Beşiktaş’tan gönderilmişti.

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