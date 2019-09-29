Mücadele var ama gol yok

Nihayet derbiye yakışır, kavgasız, gürültüsüz, hatalı hakem kararlarının verilmediği bir maç izledik. Mücadele gücü yüksek olmasa da sadece futbol konuşacağız. Keşke futbol adına konuşacak daha çok şey olsaydı. Aşırı stres her iki takımın da kontrollü oynamasının başlıca nedeniydi.

Galatasaray, temkinli ve risksiz oynamaya çalıştı. Sarı-kırmızılıların topa hâkim olmasına biraz da Fenerbahçe göz yumdu. Ersun Yanal böylece hata yapmaya meyilli Galatasaray defansının açıklarını arayacak, hemen ilk yarıda gol atmayı deneyecekti. Tolga, Ozan, Gustavo, Emre ve Kruse ile kalabalık bir orta sahayla maça çıkan Fenerbahçe, defansın arkasına attıkları toplarla etkili olmak istedi.

İlk yarıda sarı-lacivertliler, iki kere etkili gelse de önemli bir tehlike yaratamadı. 30'dan sonra Galatasaray daha etkili oldu. Lemina ile iki kere gole çok yaklaştı, Nagatomo karşı karşıya kaçırdı. Tolga'nın müthiş plasesi kaleyi bulmadı.

Derbinin kilidi açılmayınca Ersun Yanal, biraz da İsla'nın aksaması yüzünden Deniz'i, Levent Şahin ise 60'tan sonra Ömer Bayram'ı sahaya sürdü. Maçın son anlarında Kruse neredeyse gol atıyordu. Bütün kozlar oynandı ama sonuç değişmedi.

Gözler elbette Falcao ve Muriqi'teydi. İkisi de markajdan kurtulduklarında bireysel yeteneklerini konuşturdu ama golle buluşamadı. Maçın etkili, diri, top yapan ve görevini eksiksiz yerine getiren iki ismi Nzonzi ve Gustavo oldu.

Hakem Cüneyt Çakır, maçı gereksiz yere çoğu kez durdursa da sonuca etki edecek bariz bir hata yapmadı. Oyuncular iyi niyetli olunca hakemin hata yapma lüksü de olmaz.

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