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Mecnun Otyakmaz’dan ‘VAR’ kararlarına tepki: ‘Anadolu’da bir söz vardır…’
Sivasspor

Mecnun Otyakmaz’dan ‘VAR’ kararlarına tepki: ‘Anadolu’da bir söz vardır…’

Süper Lig ekibi Sivasspor'un Başkanı Mecnun Otyakmaz, Alanyaspor maçında hakem hataları yaşandığını ve 'VAR' kararlarının kamu vicdanını yaraladığını ifade etti.

29 Eylül 2019 17:13

Süper Lig takımlarından D.G. Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, son haftalarda yaşanan hakem hataları ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Otyakmaz, Video Yardımcı Hakem'e (VAR) rağmen verilen yanlış kararların kamu vicdanını yaraladığını savunarak, şunları söyledi:

“Emek ve alın teri bir mücadelenin en kutsal parçasıdır. Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanında oynadığımız mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, karşılaşma genelinde iyi bir yönetim göstermesine rağmen, uzatma anlarında maçın sonucuna etki eden çok önemli hatalar yaparak bu emek ve alın terinin zayi olmasına sebebiyet vermiştir. ‘VAR’a rağmen verilen yanlış kararlar, kamu vicdanını yaralamaktadır. Anadolu’da bir söz vardır, ‘Bir kez zalim olmaktansa, bin kez mazlum olmak iyidir.’ Hakem hataları ile kaybedilen puanlarımız, biliniz ki gönül hanelerimize yazılmaktadır.

Taraftarımız şundan emin olmalılar ki; bu tür hakem hataları karşısında yönetim kurulumuz gerekli girişimlerini basın yoluyla değil, seçimlerde destek olduğumuz ve güvendiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine bizzat yapmaktadır. Gelişen bu olaylar karşısında haklı tepkilerini medeni bir şekilde ortaya koyan tüm Yiğidolarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile takımımız dik duruşuyla yoluna emin adımlarla ilerleyecektir.”

Son güncelleme 17:13 | 29 Eylül 2019
Aytemiz Alanyaspor Demir Grup Sivasspor Mecnun Otyakmaz
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Konyaspor
6 2 9
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