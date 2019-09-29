MAÇ SONUCU | Napoli 2-1 Brescia | Serie A 6. hafta

İtalya Serie A 6. hafta mücadelesinde sahasında Brescia’yı konuk eden Napoli, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi.

Maçın henüz 13. dakikasında Dries Mertens’in golüyle 1-0 öne geçen Napoli, 45+4’te Konstantinos Manolas ile skoru 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 67. dakikasında Mario Balotelli’nin golüyle Brescia durumu 2-1’e getirse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Napoli mücadeleyi bu skorla kazanmış oldu.

Öte yandan maça yedek kulübesinde başlayan Eljif Elmas, 73. dakikada Fernando Llorente’nin yerine oyuna dahil oldu ve alkış toplayan bir performans sergiledi.

Napoli bu sonuçla puanını 12 yaparken Brescia 6 puanda kaldı.

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