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MAÇ SONUCU | Leicester City 5-0 Newcastle United | Premier Lig 7. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Leicester City 5-0 Newcastle United | Premier Lig 7. hafta

İngiltere Premier Lig 7. hafta karşılaşmasında Newcastle United'ı ağırlayan Leicester City, 10 kişi kalan rakibi karşısında gol yağdırırken milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika mücadele etti.

SKOR DIŞ HABER 29 Eylül 2019 21:33

İngiltere Premier Lig 7. hafta mücadelesinde sahasında Newcastle United’ı konuk eden Leicester City, taraftarı önünde 5-0 galip geldi ve yükselen grafiğini sürdürdü.

Karşılaşmanın 16. dakikasında sağ bek Ricardo Pereira’nın attığı harika golle 1-0 öne geçen Leicester City, ilk yarıyı bu skorla önde tamamlamayı başardı.

Konuk ekip Newcastle United’da Isaac Hayden 43. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalınca takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıya bu avantajla çıkan Leicester City, 54’te Jamie Vardy ve 57’de Paul Dummet’in kendi kalesine attığı gollerle skoru 3-0’a getirdi.

Oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip 64’te yine Vardy ve 90’da Wilfred Ndidi ile bulduğu gollerle sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydiği maçta başarılı bir futbol sergiledi. Leicester bu sonuçla puanını 14 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Newcastle United ise 5 puanla 19. sırada yer aldı.

Son güncelleme 21:37 | 29 Eylül 2019
Çağlar Söyüncü Leicester City newcastle united premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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