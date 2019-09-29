MAÇ SONUCU | Lecce 0-1 Roma

İtalya Serie A 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Lecce’ye konuk olan Roma, ikinci yarıda bulduğu golle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılırken bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta ilk yarı golsüz beraberlikle geçilirken 56. dakikada sahneye çıkan Edin Dzeko, Roma’yı 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında penaltı kazanan Roma’da topun başına geçen Aleksandar Kolarov topu kaleciye nişanladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Roma puanını 11’e yükseltirken Lecce 6 puanda kaldı.