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MAÇ SONUCU | Hatayspor Eskişehirspor | Üç puanı Mirkan getirdi
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Hatayspor Eskişehirspor | Üç puanı Mirkan getirdi

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Hatayspor sahasında Eskişehirspor'u 1-0 yendi.

29 Eylül 2019 17:58

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Hatayspor sahasında Eskişehirspor’u 1-0 yendi.

Stat: Antakya Atatürk Stadı

Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Alican Özfesli (Dk. 80 Aabid), Mesut Çaytemel, Sadri Karaduman, Furkan Şeker (Dk. 46 Quali), Yusuf Abdioğlu, Rodrigues Barbosa (Dk. 46 Gökhan Karadeniz) Caner Hüseyin Bağ

Eskişehirspor: Melih Ağa, İbrahim Sissoko, Baykal Tolga Dabanlı, Sekidika, Marko Milinkovic, Kamal İssah, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 68 Ferhat Kiraz) (Dk. 89 Onur) Cemali Sertel (Dk. 54 Hakan Aslantaş)

Goller: Dk. 60 Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Mesut Çaytemel (Hatayspor), Dk. 57 İbrahim Halil Öner, Dk. 60 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor)

Son güncelleme 17:58 | 29 Eylül 2019
eskişehirspor hatayspor Mirkan Aydın
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Konyaspor
6 2 9
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