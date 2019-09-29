MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük Akhisarspor 2-3 | Ege ekibi zirveye oturdu

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Stat: Vefa
Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 88 Koray Altınay), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Silva (Dk. 35 Barış Özbek), Erkan Zengin, Darri, Emeghara
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Alperen Babacan, Aykut Çeviker (Dk. 74 Bjarnason), Musa Nizam, Burhan Eşer (Dk. 84 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 79 Tolga Ünlü), Cikalleshi
Goller: Dk. 18 Erhan Çelenk, Dk. 22, 29 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+1 Sabo, Dk. 69 Emeghara (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Rotman, Dk. 29 Aykut Çeviker, Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 60 Cikalleshi, Dk. 82 Burhan Eşer (Akhisarspor)