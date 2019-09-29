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MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük Akhisarspor 2-3 | Ege ekibi zirveye oturdu
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Fatih Karagümrük Akhisarspor 2-3 | Ege ekibi zirveye oturdu

Deplasmanda Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Akhisarspor, liderliğe yükseldi.

29 Eylül 2019 17:52

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Stat: Vefa

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 88 Koray Altınay), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Silva (Dk. 35 Barış Özbek), Erkan Zengin, Darri, Emeghara

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Alperen Babacan, Aykut Çeviker (Dk. 74 Bjarnason), Musa Nizam, Burhan Eşer (Dk. 84 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 79 Tolga Ünlü), Cikalleshi

Goller: Dk. 18 Erhan Çelenk, Dk. 22, 29 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+1 Sabo, Dk. 69 Emeghara (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Rotman, Dk. 29 Aykut Çeviker, Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 60 Cikalleshi, Dk. 82 Burhan Eşer (Akhisarspor)

Son güncelleme 17:52 | 29 Eylül 2019
Akhisarspor karagümrük tff 1.lig
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OGP
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2 Fenerbahçe
6 3 11
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