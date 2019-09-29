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MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Giresunspor 2-0 | Balıkesirspor’a tek devre yetti
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Giresunspor 2-0 | Balıkesirspor’a tek devre yetti

Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u mağlup ederek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

29 Eylül 2019 19:12

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Balıkesirspor, Giresunspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin Tekin

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi (Dk. 67 Serdar Güncü), Okan Alkan, Otoo (Dk. 59 Malle), Rahmi Anıl Başaran, Hodzic (Dk.79 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak

Giresunspor: Adriano, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Mehmet Güven, Landel, Rusescu, Ahmet İlhan Özek (Dk. 83 Limbombe) Murat Akça, Del Valle, Renan Fouginho (Dk. 46 Özgür Can Özcan), Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 54 Uğur Akdemir)

Goller: Dk. 17 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 45 Foxi (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 45+2 Uğur Akdemir (Yedek kulübesinde), Dk. 45+2 Adriano, Dk. 72 Mehmet Güven, Dk. 80 Murat Akça (Giresunspor), Dk. 37 İbrahim Halil Çolak, Dk. 53 Doğa İşleri, Dk. 76 Serdar Güncü, Dk. 90 Abdülkadir Kayalı, Dk. 90 Malle (Balıkesirspor)

Son güncelleme 19:12 | 29 Eylül 2019
balıkesirspor giresunspor
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OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Konyaspor
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