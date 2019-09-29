Korkaklar derbisi

İki takım da son yıllarda bizi mahkûm ettiği kötü futbollarına dün gece kaldığı yerden devam etti. Adı büyük futbolu küçücük olan Galatasaray- Fenerbahçe derbileri giderek daha da sıkıcı bir hâl almaya başladı. İki takım da gereksiz şekilde birbirinden korkuyor ve kazanmayı değil kaybetmemeyi düşünüyor. Böyle olunca da bize tatsız-tuzsuz bir futbol izlemek düşüyor.

Fenerbahçe daha derli toplu maça başladı. Sahaya daha iyi yayılan sarı-lacivertliler topa daha çok sahip oldu ancak üçüncü bölgede istedikleri verimi yakalayamadı. Galatasaray da dengeyi yakaladığı bölümlerde beceriksizdi. Fatih Terim'in Seri'nin yerine 11'e koyduğu Lemina ise etkili koşuları ve diriliği ile ilk yarının en etkili isimlerindendi. Bu arada piyasa değeri 25 milyon Euro olan Seri'yi tribüne gönderme lüksü olan bir takımın çok daha iyi bir futbol oynaması gerekir. Ancak Galatasaray'ın sorunu temposuz futbolu. Hücum hattı hiç pres yapmayınca, Fenerbahçe de orta sahayı güle oynaya geçti. Sarı- kırmızılı takımda Nzonzi dışında ne yaptığını bilen yok. Atanın kazanacağı bir hâl alan derbi başladığı gibi bitti. Hepinize sıfır.

Cüneyt Çakır'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Oyunu o kadar gereksiz duruyor ki! Her korner atışında iki futbolcuyu yanına çağırıp dertleşmesine gerek yok. Oyunun tempo yapacağı bölümlerde hep el freni olmayı başardı.

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