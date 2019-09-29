Konyaspor-Kayserispor maçının uzatma anlarında ortalık karıştı! 3 kırmızı kart!

Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya-İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelirken mücadelenin uzatma anlarında saha içi bir anda karıştı.

Mücadelenin son saniyelerine girilirken Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’ın rakibine yaptığı faul sonrasında Konyasporlu Jens Jonsson sert tepki gösterdi.

İki oyuncu arasında yaşanan itişme diğer futbolculara da sıçrayınca maçın hakemi Alper Ulusoy Bernard Mensah ile Pedro Henrique’ye kırmızı kart gösterdi.

Üst üste gelen kırmızı kartlar sonrasında saha içinde tansiyon daha da yükselirken bir kırmızı kart da Kayserispor yedek kulübesinden bir isme gösterdi.

Büyük bölümü 1-1 beraberlikle sona eren maçın 90+8. dakikasında gelen penaltı golüyle Konyaspor karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı.

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“SAÇMA SAPAN ŞEYLER OLUYOR”

Kayserispor Başkanı Erol Bedir karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, son dakikalarda gelen penaltı kararına tepki gösterdi.

İşte Bedir’in açıklamaları;

“Son dakikada penaltılık bir pozisyon yoktu. Akşam hocalar bakarlar. Bir penaltıyla beraber hem 3 puan gitti, hem de iki oyuncumuzu kaybettik. Oyuncularımızın kaybını penaltıya bağlamamak lazım ama onlar da oyuncu. 94 dakika mücadele etmişler, sinir katsayıları yükseliyor. Hakikaten penaltı değilse aşağı yukarı 2-3 maçımızda saçma sapan acayip şeyler oluyor. Bunu oturup konuşmak gerekiyor. Şu an cezalıyım fazla bir şey söylemek istemiyorum. Umarım önümüzdeki hafta içerisinde gerekenleri yaparız.”

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