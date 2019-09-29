Gökhan Zan Cüneyt Çakır’a isyan etti!

Futbolculuk döneminde Galatasaray forması giyen Gökhan Zan, 0-0 biten Fenerbahçe derbisini, kulübün resmi yayın organı GS TV'de değerlendirdi.

İşte Gökhan Zan’ın değerlendirmeleri:

“As düdüğü Cüneyt Çakır ya da MHK Başkanı ol. Yönetemiyorsan bırak. Profil olarak melek gibi görünüyor Cüneyt Çakır. Türkiye'de yapamıyor. Büyük maçları yönetemiyor. Yapamıyorsan bırak Cüneyt Hoca. Git Avrupa'da yap bu işleri. Bu kadar maç durur mu? Lemina'nın pozisyonu ortada. Emre'nin pozisyonu ortada. Eyyam yapmayacaksınız. Yapacaksanız da bu işi yapmayacaksınız.

Biz tabii ki oyuncularımızı da eleştiriyoruz. Fakat; bazı şeyleri göz ardı edemeyiz. Küçük detaylar önemli zaten. Müdahale arkadan net, görüyorsun. Açıklaması yok. Lemina'ya yapılan müdahalenin penaltı olmadığını kimse anlatamaz. Beni ikna edemezsin. Hakem Çakır'ın, Emre'ye bir sarılmadığı kaldı. Her sene Cüneyt Çakır, Galatasaray'ın önüne geçmiştir. Bu performansı Çakır, Fenerbahçe Stadı'nda bu şekilde uygular mı? Bugünkü gibi o stadyumda maçı yönetemez. Yeter artık, bıktık! Hakem konuşmaktan bıktık.”