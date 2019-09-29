Dünya’nın en hızlısı Christian Coleman

2019 Atletizm Dünya Şampiyonası Doha’da devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde dört kategoride final müsabakaları düzenlendi.

Günün ilk finali kadınlar çekiç atmada düzenlenirken Amerikalı DeAnne Price 77,54 ile altın madalyaya ulaşmayı başardı. Merakla beklenen yarışlardan kadınlar 10 bin metrede Sifan Hassan 30:17.62 ile kendi en iyi derecesini 1 dakika geliştirerek altın madalyaya uzandı. Hollandalı atlet bu zaferle kusursuza yakın geçen sezonunu 10 bin metredeki başarısıyla taçlandırırken uzun mesafedeki Afrika hegemonyasını da kırmış oldu.

Erkekler uzun atlamada Jamaikalı atlet Tajay Gayle 8,69 ile herkesi şaşırtarak altın madalyanın sahibi oldu. Gayle’ın tarihin en iyi 10. derecesini yaparak kazandığı müsabakanın favori atlet Kübalı Juan Miguel Echevarria 8,34’le bronz madalyada kaldı.

Christian Coleman Dünya Şampiyonası`nda yarışabilecek Geçtiğimiz günlerde arka arkaya üç doping kontrolüne girmediği için ceza alması gündeme gelen Amerikalı sprinter Christian Coleman`ın Doha`da yapılacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları`nda yarışmaya uygun olduğu açıklandı. İlgili Haberi Oku