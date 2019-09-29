Dünya’nın en hızlısı Christian Coleman

2019 Atletizm Dünya Şampiyonası Doha’da devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde dört kategoride final müsabakaları düzenlendi.
Günün ilk finali kadınlar çekiç atmada düzenlenirken Amerikalı DeAnne Price 77,54 ile altın madalyaya ulaşmayı başardı. Merakla beklenen yarışlardan kadınlar 10 bin metrede Sifan Hassan 30:17.62 ile kendi en iyi derecesini 1 dakika geliştirerek altın madalyaya uzandı. Hollandalı atlet bu zaferle kusursuza yakın geçen sezonunu 10 bin metredeki başarısıyla taçlandırırken uzun mesafedeki Afrika hegemonyasını da kırmış oldu.
Erkekler uzun atlamada Jamaikalı atlet Tajay Gayle 8,69 ile herkesi şaşırtarak altın madalyanın sahibi oldu. Gayle’ın tarihin en iyi 10. derecesini yaparak kazandığı müsabakanın favori atlet Kübalı Juan Miguel Echevarria 8,34’le bronz madalyada kaldı.
Gecenin merakla beklenen mücadelesi elbette erkekler 100 metre yarışıydı. Justin Gatlin, Andre De Grasse gibi üst düzey atletlerin listede olduğu yarışta elbette gözler Christian Coleman’ın üzerindeydi. Doping kurallarını ihlal ettiği gündeme gelen ancak aklanan Amerikalı atlet, Dünya Şampiyonası’na az bir süre kala yarışma iznini alabilmişti. Nefes kesen mücadelede Coleman kendisinden şüphe edenlere en iyi cevabı verdi ve 9,76’lık derecesiyle altın madalyaya ulaşmayı başardı. Kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan Coleman, bu unvana kariyerinin en iyi, tarihinse en iyi altıncı derecesini yaparak ulaştı.
Doha’da devam eden şampiyona 6 Ekim’de sona erecek.