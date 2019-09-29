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Gergin maçta gülen Konyaspor oldu!
Futbol

Gergin maçta gülen Konyaspor oldu!

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor ile Hikmet Karaman'ın takımı Kayserispor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 1-0 yenik duruma düştüğü maçta 2-1 galip gelmeyi başardı.

29 Eylül 2019 16:11

Süper Lig’de 6. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor ile Hikmet Karaman’ın takımı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Konyaspor, 2-1’lik skorla kazandı Kayserispor, 9. dakikada Levan Shengelia’nın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 45’te Deni Milosevic eşitliği sağladı

VAR KARARI İLE GELEN GOL

Konyaspor – Kayserispor maçının 90+7 dakikasında hakem Alper Ulusoy’un VAR incelemesi sonucunda Konyaspor penaltı kazandı. Marko Jevtovic fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi. Gol sonrasında karşılaşmada gergin anlar yaşandı. Öte yandan Alper Ulusoy uzatma dakikalarında Kayserispor’dan Mensah ve Henrique’ye kırmızı gösterdi

Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 9 yaparken, Kayserispor 3 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar 6 hafta sonunda yine kazanamadı

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek

Son güncelleme 16:11 | 29 Eylül 2019
kayserispor konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Konyaspor
6 2 9
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