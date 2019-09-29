SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... İstanbul'da hasarlı 29 okul tatil edildi
Galatasaray PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray Süper Lig'de henüz istediğini bulamadı. Avrupa'daki ilk maçında ise Club Brugge maçından bir puanla dönen sarı-kırmızılılar evinde PSG'yi ağırlayacak. Peki Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS PSG maçı saati ve kanalı...

29 Eylül 2019 17:50

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Galatasaray’ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Peki Galatasaray PSG maçı ne zaman?

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ikinci maçında 1 Ekim Salı günü sahasında PSG’yi ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak olan maç beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

HAKEM BELLİ OLDU

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

Son güncelleme 17:50 | 29 Eylül 2019
devler ligi galatasaray gs ne zaman psg
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Konyaspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 14:00
2
-
1
Kayserispor
Ankaragücü
Bugün - 16:30
1
-
0
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR