Galatasaray PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Galatasaray’ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain (PSG) ile oynayacağı maçta Polonyalı hakem Szymon Marciniak görev yapacak. Peki Galatasaray PSG maçı ne zaman?

GALATASARAY PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ikinci maçında 1 Ekim Salı günü sahasında PSG’yi ağırlayacak. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak olan maç beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

HAKEM BELLİ OLDU

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.