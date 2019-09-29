Futbolsuz derbi

Derbi ne demek? Pozisyon dolu, seyircilerin heyecanla ayağa kalktığı, unutulmaz maç demek. Galatasaray-Fenerbahçe derbisine bakıyorsunuz, oyuncular stresli, “Acaba hata yapar mıyım?” diye… Teknik adamlar da diğer maçları düşünüyor, sanki kaybetmek istemiyorlar. Ön plana çıkan ise futbolcuların kasıtlı ve sert hareketlerden kaçınmaları oldu.

İlk yarının şut girişimleri, ikinci yarıda sadece bir tehlike… Futbolseverler heyecan yaşamak istiyorlar. Ama maalesef oyun kalitesi vasatın altında kaldı. İki takımın da savunma kanatları sanki çakılıydı. Bu yüzden kanat organizasyonları olmadı, duvar paslarıyla ceza sahasına girip pozisyona girme ihtimali çok azaldı. Ve oyun, hiç olmayan oyun, yok oldu!

Galatasaray, ‘Falcao'yu kullanabiliyor mu?' bu derbide onu çok merak ettim. Bence hayır! Falcao çok yalnız kaldı. Bunun en önemli sebebi hem kanatların hem de orta alanın Falcao'yu bir türlü düşünememesiydi. Bu şekilde oynarsanız Falcao yalnız adamı oynar.

Fenerbahçe’de Muriqi'in isteğini ve rakibe presini çok beğendim. 39'luk Emre'nin maçın son anlarında bile rakip sahaya gelip top dağıtması takdire şayandı.

Cüneyt Çakır için zor bir karşılaşma olmadı. Otoritesini iyi kullanarak pozisyonlarda sakin kaldı. Zaten ona da bu yakışırdı.

FUTBOLSUZ DERBİ

Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde özellikle son yıllarda hatıralarda kalacak skorlar alamıyorlar. Teknik adamlar ve oyuncular da hata yapmaktan kaçınınca müthiş derbi yerine futbolsuz derbi diyebilirim dünkü mücadeleye…

Sartı kırmızılılar, son derece kritik Paris Saint Germain maçına çıkacak. Fenerbahçe karşısında yaptıkları bazı bireysel hataları, Germain forvetlerinin affedeceğini sanmıyorum. Buna dikkat!

Maçın en unutulmayacak fotoğrafı Kruse'nin İstiklal Marşı'mızı söylediği görüntülerdi. Maçı anlatırken o anda çok duygulandım.

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