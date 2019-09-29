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Diaby ve N’Koudou: Burada çözülmesi gereken sorunlar var
Beşiktaş

Diaby ve N’Koudou: Burada çözülmesi gereken sorunlar var

Beşiktaş'ın Trabzonspor deplasmanında farklı mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Diaby "Savunmada sıkıntı yaşıyoruz. Burada çözülmesi gereken sorunlar var" dedi. N'Koudou da Diaby gibi savunma sıkıntısından bahsederek, antrenmanda daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizdi.

29 Eylül 2019 21:25

Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan Beşiktaş’ın Malili futbolcusu Abdoulay Diaby, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuştu. Özellikle savunmada sıkıntı yaşadıklarının altını çizen Diaby, bu sorunu çözmeleri gerektiğini söyledi.

Diaby,, yaptığı açıklamada “Üçüncü bölgede yeterince pozisyon üretemiyoruz. Kaptırdığımız toplarda da rakibe net fırsatlar veriyoruz. Savunmda yeterinde iyi değiliz. Burada çözülmesi gereken sorunlar var. Bunları çözdüğümüz zaman daha güçlü olacağız” dedi.

Beşiktaş’ın Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou da Diaby gibi savunmada yaşanan sıkıntıya değinerek, şunları söyledi:

“Özellikle maçın ilk bölümünde iyi savunma yapmak zorundasınız. Çok gol yediğiniz zaman maçı kazanma şansınız azalıyor. Savunmada düzeltmemiz gereken sorunlar var. Kaptırdığımız toplarda savunmada sıkıntı yaşıyoruz. Antrenmanlarda çok çalışarak bunları çözmemiz gerekiyor. Hepimiz hayal kırıklığı içindeyiz. Ne kadar büyük bir camiada futbol oynadığımızın farkındayız. Çalışarak daha iyi duruma geleceğiz.”

Son güncelleme 21:25 | 29 Eylül 2019
beşiktaş diaby Nicolas Nkoulou trabzonspor
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