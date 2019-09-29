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Cevad Prekazi Belhanda’yı eleştirdi! ‘Böyle oyuncu olmaz’
Galatasaray

Cevad Prekazi Belhanda’yı eleştirdi! ‘Böyle oyuncu olmaz’

Galatasaray'ın efsane ismi Cevad Prekazi Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Galatasaray Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi.

29 Eylül 2019 13:05

Cevad Prekazi, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi. Cevad Prekazi, Younes Belhanda’nın derbide ortaya koyduğu performansı eleştirdi ve Faslı futbolcuyu beğenmediğini söyledi.

İşte Cevad Prekazi’nin açıklamaları…

“Ben bugüne kadar böyle kötü derbi seyretmedim. Bugüne kadarki en kötü derbi olabilir. Galatasaray üst üste 3 tane pas yapamadı. Böyle nasıl oynayacaksın? Falcao orta yapılmadan nasıl gol atacak? Ben bugün Galatasaray’dan bir tane orta görmedim.

Belhanda 5 metre sprint yapamadı. Topu kazanınca hiçbir şey yapamıyordu. Fenerbahçe atağa çıkarken herkes yerinde duruyordu. Ortaları da atamıyor. Ben böyle futbolcu sevmem. Orta saha hücumlu olmalıdır, sprintsiz futbol oynamaz, bir şey yapmalısın.

Tüm pasların isabetsiz, ne orta sahaya ne forvete top atamıyorsun. Sprint atamıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, tüm pasların hatalı. Feghouli çıkarken ben Belhanda çıkacak sandım, inanamadım. Bir futbolcu olarak ben Belhanda’yı beğenemiyorum.

Bugün sahada Galatasaray’da Cevad Prekazi ve Tugay olsa Galatasaray kazanırdı. Tugay çok büyük oyuncuydu, her şeyi değiştirebilirdi.”

Son güncelleme 13:58 | 29 Eylül 2019
Cevad Prekazi derbi Fenerbahçe galatasaray Younenes Belhanda
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
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