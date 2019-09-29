Trabzonspor Beşiktaş maçı izle

Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor’un konuğu Beşiktaş. Trabzospor Beşiktaş maçı canlı yayını başladı ve mücadelede 5 gol oldu.

129. TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ RANDEVUSU

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı. 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ 3 EKSİKLE TRABZONSPOR KARŞISINDA

Süper Lig’in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Victor Ruiz’in yanı sıra cezalı olan Elneny ve Ljajic maç kadrosunda yer almadı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Trabzonspor maçı kadrosunda belirlediği isimler şu şekilde:

“Karius, Utku, Douglas, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Rebocho, Hutchinson, Necip, Muhayer Oktay, Dorukhan, Oğuzhan Özyakup, Orkan, Diaby, Lens, Boyd, N’Koudou, Umut Nayir, Burak.”