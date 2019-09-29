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MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-0 BtcTürk Yeni Malatyaspor
Futbol

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-0 BtcTürk Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor konuğu Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Çok şık üç golle kazanan ev sahibi Antalyaspor 8 puana yükseldi. Sergen Yalçın'ın öğrencileri ise 7 puanda kaldı.

29 Eylül 2019 17:03

Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Antalyaspor sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve kritik üç puanın sahibi oldu.

Antalyaspor Aatif Chahechouhe’nun 38, Ufuk Akyol’un 61 ve Hakan Özmert’in 90’da attığı golle üç puana uzandı. Yeni Malatyaspor’da Mustafa Akbaş 89’da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Güzel gollerle kazanan Antalyaspor’da 90’da Hakan Özmert’in muhteşem frikik golü görülmeye değerdi. Bülent Korkmaz’ın öğrencileri 8 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.

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Son güncelleme 18:55 | 29 Eylül 2019
Antalyaspor BtcTurk Yeni Malatyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Konyaspor
6 2 9
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