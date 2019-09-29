MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-0 BtcTürk Yeni Malatyaspor

Süper Lig’in 6. haftasında Antalyaspor BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Antalyaspor sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı ve kritik üç puanın sahibi oldu.

Antalyaspor Aatif Chahechouhe’nun 38, Ufuk Akyol’un 61 ve Hakan Özmert’in 90’da attığı golle üç puana uzandı. Yeni Malatyaspor’da Mustafa Akbaş 89’da kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Güzel gollerle kazanan Antalyaspor’da 90’da Hakan Özmert’in muhteşem frikik golü görülmeye değerdi. Bülent Korkmaz’ın öğrencileri 8 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 7 puanda kaldı.

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