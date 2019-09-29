Büyük maçın büyük dertleri!

Ligde bu sezon birbirine en çok benzeyen iki takımın mücadelesini izleyeceğiz.

Trabzonspor ve Beşiktaş, sakatlıklar, 5 haftalık form durumu, takım ve camia içerisinde yaşanan sıkıntılarla aslında olgunlaşmayı bekleyen iki meyve gibi duruyor.

Sezona başlarken çok daha iyi durumda olan Trabzonspor bu maçın çok net favorisi olabilirdi. Ancak gelinen noktada tartıda ağır basan tarafı seçmek hiç kolay değil. Trabzon’un kaybettiği, Beşiktaş’ın ise bulmaya çalıştığı doğru oyunu kim daha erken ortaya koyarsa ibre o tarafa doğru kayacak.

TEMEL PROBLEM ÇABUK KIRILGANLIK

Sivasspor deplasmanında çok net gördük. Trabzonspor’daki gerileme öyle ‘kriz’ falan diye adlandırabilecek bir boyutta değil. Temel problem çabuk kırılganlık. Trabzon mental olarak maça biraz daha uzun süre konstantre olabilseydi tüm sıkıntılara rağmen kazanabilir ve Beşiktaş karşısına da daha rahat çıkabilirdi.

Ünal Karaman, taraftar ve yönetim çok ciddi bir sınavın içerisinde. Bu geçişte takımı ayakta tutacak yegane etken takımın ‘ağadayıları’ yani Sosa, Nwakaeme ve Pereira.

BAYRAK ADAM OLMAK KOLAY DEĞİL

Üstüne basa basa söylüyorum. Mevcut durumda Trabzon’un Nwakaeme üzerinden oynanacak hücum oyununun dışında hiçbir opsiyonu kalmadı. Geçen yıl onun oyun aklından nasıl faydalandıklarını hatırlayın. Beşiktaş maçı onun geri dönüşü için çok ciddi bir fırsat ve kendini bulma zamanı artık geldi.

Diğer tarafta Sosa. Geldiği günden bu yana hiç bu kadar yorulmadı. Hakkı var bu yüzden formunu da kaybetti. Üstelik takımın ayak uyduramıyor oluşu oyun isteğini düşürüyor. Birlikte istediği şeyleri yapabildiği arkadaşlarını kaybetti. Ama bayrak adam olmak kolay değil. Onun performansı fazlasıyla belirleyici olacak.

KANATLARIN SELAMETİ İÇİN…

Takımın ruh haline en fazla ihtiyaç duyduğu isimlerden biri de Pereira. Büyük maç tecrübesi olan isimler taraftarla birlikte oynamayı sever. Bu tarz maçlarda ayakları yere sağlam basan bir Pereira son haftalarda düşen kanatların selameti için bir çıkış yolu yaratabilir. Enerjisini iyi kullanırsa Abdullah Avcı’nın 3’lü savunma sisteminde fazlaca pozisyon bulabilir.

BÜYÜK MAÇ KAZANMAK SÜRECİ HIZLANDIRABİLİR

Beşiktaş elbette formsuz. Kolay pozisyon veren savunmasını hızlı hücumlarla düşürebilirsin. Taraftar avantajı elinde. Ama kulübeden hamle şansın sıfıra yakın. Bu yüzden sahaya çıkan herkes gününde olmak zorunda. Sörloth olası bir penaltıyı dışarı vurmayacak mesela. Her fırsatı doğru kullanmak zorundasın.

İşler kötü giderken bir büyük maç kazanmak hem oyuncuları, hem Ünal Karaman’ı, hem de taraftarları tekrar motive eder. Beşiktaş galibiyeti ayağa kalkma sürecini çok ciddi hızlandırabilecek bir fırsat olarak görülebilir. Büyük maçın dertleri de getirileri de büyük olur.

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