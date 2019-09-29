BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: ‘Çok kötü bir oyun oynadık’

BtcTürk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kaybettikleri Antalyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Gol yedikleri dakikaya kadar iyi bir oyun sergilediklerini ancak ikinci yarıdaki futbolla yenilgiyi hak ettiklerini söyleyen Yalçın, gelecek hafta kendi sahalarında oynayacakları maçla bunu telafi edebileceklerini dile getirdi.

İşte Yalçın’ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar;

“Ligde bu tür maçlar olabiliyor, yapacak bir şey yok. Kaybedebiliriz, kazanabiliriz de. Oyunu ikiye bölmek lazım. İlk yarıyı çok iyi oynadık ama kalemize gelen ilk şut yine gol oldu. İlk yarıyı geride kapatmamıza neden oldu. İkinci yarısı için iyi şeyler söylemek mümkün değil, çok kötü bir oyun.”

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-0 BtcTürk Yeni Malatyaspor Süper Lig`in 6. haftasında Antalyaspor konuğu Yeni Malatyaspor`u 3-0`lık skorla mağlup etti. Çok şık üç golle kazanan ev sahibi Antalyaspor 8 puana yükseldi. Sergen Yalçın`ın öğrencileri ise 7 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

“HAKLI BİR MAĞLUBİYET ALDIK”

“Savunma anlamında, ikili mücadele anlamında, üretme anlamında, yaptığımız uzun varyasyonları sonuçlandırma anlamında hiçbir şey yapmadık ve haklı bir mağlubiyet aldık. Antalyaspor’u tebrik etmek lazım çok güzel goller attılar, özellikle ikinci ve üçüncü gol çok güzeldi. Bizim adımıza iyi bir gün olmadı ama buradan alacağımız dersleri alıp Cuma maçımıza hazırlanmamız lazım.”

“BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA BİR OYUN OYNADIK”

“İlk yarıdaki deplasmanlarımız biraz fazla. Sakat oyuncularımız hücum organizasyonları anlamında bizi zorluyor. Bugün de ikinci yarıda beklediğimizin altında bir oyun oynadık. Mücadele ve koşu anlamında iyi şeyler yapmadık. Doğal olarak haklı bir mağlubiyet aldık. Haftaya içeride oynuyoruz telafi ederiz”