Böyle derbi göremedim

Maçtan bir gün önce SÖZCÜ gazetesinde derbinin berabere biteceğini söylemiştim. Dediğim çıktı. Zannediyorum bu müsabakayı izleyenlerin hepsi sıkılmıştır. Bütün mücadele orta alanda geçti. İki takım da rakip ceza sahasına girmekte, pozisyon bulmakta çok zorlandı. Ben böyle bir derbi görmedim. Adeta komedi gibi. Bir tane net pozisyon yok. İki takım da taktik ve sistem olarak tamamıyla yenilmemek için çalışmış.

Özellikle Galatasaray kendi sahasında daha tempolu, daha hırslı, daha çok kazanmak için hem kanatlardan hem de merkezden Belhanda ve Falcao ile hücumlar yapabilirdi. Ama bunlar gerçekleşemedi. Fenerbahçe deplasmanda oynamasına rağmen daha çok kazanmak istedi. Daha iyi olan taraftı. Ofansa yönelik hamleler yaptı. Vedat Muriqi, Kruse ve ikinci yarı oyuna giren Deniz ile pozisyonlar bulmaya çalıştı. Fakat istediği gol pozisyonlarını bir türlü yaratamadı.

Sonuçta iki takım da orta sahada ve defansta çok başarılı oldu. Ancak ikisi de üçüncü bölgede, forvet hattında pozisyon bulmakta ise başarı sağlayamadı. Heyecansız ve hiç kimseyi memnun etmeyen bir derbi olarak tarihe geçti.

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