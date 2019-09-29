Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil: ‘Şoka girdik’

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, deplasmanda Trabzonspor’a kaybettikleri 4-1’lık skorun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ürkmezgil, hiç beklemedikleri bir skor ile karşılaştıklarını belirterek, “Ligde kötü bir yerdeyiz. Kötü bir sıralama, bugün de maç çok kötü. Yani hiçbirimizin beklemediği bizlerin aslında bu hafta da çok motive olup da iyi bir netice alacağımızı umduğumuz bir maçtı. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Biz üzgünüz aslında sizler de geldiğiniz için burada sizlerden kaçmamak için mikrofonların karşısına çıktım. Çünkü biz de şoka girdik. Söylenecek çok fazla bir şey yok” dedi.

Abdullah Avcı: Alışık olmadığımız bir süreci yaşıyoruz Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş ve ben alışık olmadığımız bir süreci yaşıyoruz. Bunun altından nasıl kalkacağımızı bulacağız dedi. Abdullah Avcı, basın toplantısında da İstifa edecek misiniz? sorusuna yanıt verdi. İlgili Haberi Oku

‘Abdullah Avcı’yı çok yakından tanıyorsunuz, maçtan sonra konuşabildiniz mi?’ sorusuna ise Ürkmezgil, “Hayır, onun da ruh hali en az benimki kadardır. Hafta içinde çok beraber oldum. Onun da çok motive olduğunu biliyorum. Çok inançlı bu maça, Trabzon’a geldiğini biliyorum. Dolayısıyla şu anda konuşmanın hiçbir anlamı yok, sağlıklı olmaz zaten. Aynı şu an benim söylediğim veya söyleyeceklerim gibi” dedi.

Yönetim Kurulu olarak toplanacaklarını belirten Ahmet Ürkmezgil, “Yönetim kurulu olarak toplantı yapacağız. Hele şu olayı bir geceyi geçirelim ertesi günü görelim. Yönetimdeki başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla bir araya gelelim. Değerlendirmesini yapalım” dedi.

“BAŞKANIN TELEFONLARI ŞU ARALAR KAPALI”

Başkan Fikret Orman ile maçtan sonra konuşmadığını dile getiren Ürkmezgil, “Başkanla da maçtan sonra konuşmadım. Telefonları da genelde şu aralar kapalı. Onun için ona da telefonla ulaşıp bir şekilde ne yapacağız diyecek halimiz yoktur. Onun da mutlaka ruh hali benimkisi gibidir” şeklinde konuştu.