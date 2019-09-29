Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı ne zaman, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş bu hafta deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 kaybetti. Rakibi Wolverhampton Wanderers ise Watford’u 2-0 mağlup etti. İşte Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı bilet fiyatları, saati ve kanalı….

BEŞİKTAŞ WOLWERHAMPTON WANDERERS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta oynanacak maçın, satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira