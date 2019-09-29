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Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı ne zaman, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı ne zaman, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton Wanderers ile karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri 30 Eylül Pazartesi günü satışa sunulacak. Peki Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı ne zaman, hangi kanalda?

29 Eylül 2019 21:53

Beşiktaş bu hafta deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 kaybetti. Rakibi Wolverhampton Wanderers ise Watford’u 2-0 mağlup etti. İşte Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı bilet fiyatları, saati ve kanalı….

BEŞİKTAŞ WOLWERHAMPTON WANDERERS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.

BİLET FİYATLARI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta oynanacak maçın, satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira

Son güncelleme 21:53 | 29 Eylül 2019
avrupa lig beşiktaş uefa Wolverhampton Wanderers
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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