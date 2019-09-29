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Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor
Beşiktaş

Beşiktaş-Wolverhampton maçının biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri 30 Eylül Pazartesi günü satışa sunulacak.

29 Eylül 2019 15:00

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile yapacağı maçın biletleri 30 Eylül Pazartesi günü satışa sunulacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park’ta perşembe günü saat 19.55’te başlayacak maçın, satışa sunulacak biletlerinin fiyatları şöyle:

1. kategori: 265 lira

2. kategori: 250 lira

3. kategori: 225 lira

4. kategori: 215 lira

5. kategori: 180 lira

6. kategori: 165 lira

7. kategori: 110 lira

8. kategori: 100 lira

VIP: 750 lira

1903 A-E: 750 lira

1903 B-D: 825 lira

1903 C: 875 lira

Son güncelleme 15:00 | 29 Eylül 2019
beşiktaş uefa avrupa ligi Wolverhampton Wanderers
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6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
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