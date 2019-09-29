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Alexander Sörloth: ‘Çok mutluyum gol attığım için’
Trabzonspor

Alexander Sörloth: ‘Çok mutluyum gol attığım için’

Trabzonspor Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Alexander Sörloth gol attığı için mutlu olduğunu söyledi. Sörloth, "Çok mutluyum gol attığım için. Elbette gol atmak için buradayım. Futbol böyle bir oyun, bazen gol buluyorsunuz bazen bulamıyorsunuz, işler iyi gitmeyebiliyor. Bugün bizim adımıza her şey iyi gitti" dedi.

29 Eylül 2019 21:35

Süper lig’in 6. haftasında Trabzonspor konuğu Beşiktaş’ı net bir skorla 4-1 devirirken maçın ardından karşılaşmada takımının üçüncü golünü kaydeden Alexander Sörloth açıklamalarda bulundu ve gol attığı için mutlu olduğunu belirtti. Sörloth, “Çok mutluyum gol attığım için. Elbette gol atmak için buradayım” dedi.

Golcü oyuncu, “Futbol böyle bir oyun, bazen gol buluyorsunuz bazen bulamıyorsunuz, işler iyi gitmeyebiliyor. Bugün bizim adımıza her şey iyi gitti. Bugün kendimi iyi hissediyordum ama bundan da önemli olan şey takımın iyi olmasıydı. Tüm takım arkadaşlarımız istekli ve iyi olunca çok iyi bir oyun ortaya koyduk bugün” diye konuştu. 29 Eylül 2019 MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4-1 Beşiktaş Trabzonspor Beşiktaş maçı ile Süper Lig`de 6. hafta Trabzon`da devam etti. Mutlak galibiyet isteyen iki ekibin mücadelesinde ev sahibi Trabzonspor adeta şov yaptı ve konuğu Beşiktaş`ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor 9 puana çıktı, Beşiktaş ise 5 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:35 | 29 Eylül 2019
Alexander Sörloth beşiktaş süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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