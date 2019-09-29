Ahmet Dursun isyan etti: Ben şu halimle…

Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ın Trabzonspor deplasmanında ortaya koyduğu futbol, siyah-beyazlı ekibin eski futbolcusu Ahmet Dursun’un tepkisine neden oldu. Ahmet Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, teknik direktör Abdullah Avcı’yı korurken, Beşiktaşlı futbolcuları suçladı.

Ahmet Dursun yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sahada kaç tane futbolcu koşuyor mücadele ediyor? Kimler sorumluluk alıyor? Kimler pas almamak için toptan kaçıyor? En kolayı hoca suçlu demekle olmuyor. Valla şu halimle ben de o kadar oynarım.”

Ahmet Dursun, Beşiktaş’ta forma giydiği 94 maçta 30 gole imza atarken, 2 de asist yapmıştı.