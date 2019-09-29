828 milyonluk hayal kırıklığı!

Dünya derbisi sloganıyla lanse edilen, Türk futbolunun klasiği olarak adlandırılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dağ fare doğurdu.

Üst üste 5. kez berabere kalan iki ekip futbolseverleri tatmin etmedi. Derbinin rakamları bu gerçeği doğruladı. Flaş transferlerle sezona başlayan ev sahibi, 25 milyon Euro'luk değeriyle Süper Lig'in en pahalı futbolcusu konumundaki Seri'yi tribünde oturttu.

5 milyon Euro ile ligin en çok kazanan ismi olan dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, rakip ceza sahasında topa değmeden maçı bitirdi.

Fenerbahçe için de durum farklı değildi. Orta saha oyuncuları Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan her iki kanatta hücum yapmaya çalıştı. Sarı-lacivertliler, deplasmandan 1 puanla dönmeyi kazanç saysa da taraftarları sadece 90 artı 5'te Kruse'nin cılız şutuyla ayağa kalkabildi.

İki takımın dün forma giyen oyuncularının toplam değeri 828 milyon TL idi ancak futbolları bu rakamın hayli uzağındaydı.

TERSİNE REKOR

Galatasaray ve Fenerbahçe kendi adlarına sezonun en kötü istatistiklerine ulaştı. Cimbom, en çok ofsaytta kaldığı maçı oynarken top kaybı ve isabetsiz pasta da zirve yaptı. Kanarya da ezeli rakibine ayak uydurdu. İlk 6 hafta baz alındığında en çok top kaybettiği, isabetsiz pas yaptığı maçı geride bıraktı.