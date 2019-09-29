SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İBB koridorlarında kiralık araç gerginliği
828 milyonluk hayal kırıklığı!
Futbol

828 milyonluk hayal kırıklığı!

Galatasaray, ligin en değerli oyuncusu Seri’yi tribüne çıkardı, en çok kazanan futbolcusu Radamel Falcao ceza sahasında 1 kez bile topla buluşamadı. Fenerbahçelileri heyecanlandıran tek an 90 artı 5’te Kruse’nin pozisyonuydu. İki takım da en çok top kaybı ve isabetsiz pas yaptığı maçı oynadı

29 Eylül 2019 09:38

Dünya derbisi sloganıyla lanse edilen, Türk futbolunun klasiği olarak adlandırılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde dağ fare doğurdu.

Üst üste 5. kez berabere kalan iki ekip futbolseverleri tatmin etmedi. Derbinin rakamları bu gerçeği doğruladı. Flaş transferlerle sezona başlayan ev sahibi, 25 milyon Euro'luk değeriyle Süper Lig'in en pahalı futbolcusu konumundaki Seri'yi tribünde oturttu.

5 milyon Euro ile ligin en çok kazanan ismi olan dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, rakip ceza sahasında topa değmeden maçı bitirdi.

Fenerbahçe için de durum farklı değildi. Orta saha oyuncuları Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan her iki kanatta hücum yapmaya çalıştı. Sarı-lacivertliler, deplasmandan 1 puanla dönmeyi kazanç saysa da taraftarları sadece 90 artı 5'te Kruse'nin cılız şutuyla ayağa kalkabildi.

İki takımın dün forma giyen oyuncularının toplam değeri 828 milyon TL idi ancak futbolları bu rakamın hayli uzağındaydı.

TERSİNE REKOR

Galatasaray ve Fenerbahçe kendi adlarına sezonun en kötü istatistiklerine ulaştı. Cimbom, en çok ofsaytta kaldığı maçı oynarken top kaybı ve isabetsiz pasta da zirve yaptı. Kanarya da ezeli rakibine ayak uydurdu. İlk 6 hafta baz alındığında en çok top kaybettiği, isabetsiz pas yaptığı maçı geride bıraktı.

Son güncelleme 09:56 | 29 Eylül 2019
derbi Fenerbahçe galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Konyaspor
Bugün - 14:00
-
Kayserispor
Ankaragücü
Bugün - 16:30
-
Gençlerbirligi
TÜMÜNÜ GÖR