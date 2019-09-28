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Yücel İldiz: Gol kaçırmak bize pahalıya patladı
Denizlispor

Yücel İldiz: Gol kaçırmak bize pahalıya patladı

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Kasımpaşa maçından sonra açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2019 18:15

Süper Lig’in 6. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor’un teknik direktörü Yücel İldiz, son 2 haftadır gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini, bunun kendilerine “pahalıya patladığını” ifade etti.

Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yücel İldiz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından Kasımpaşa karşısında da gol atamadıklarına dikkati çekti.

Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen fileleri havalandıramadıklarını kaydeden İldiz şöyle konuştu:

Golleri kaçırınca moraller bozuldu. Rakibin golünden sonra oyundan düşer gibi olduk. Bütün bunlara rağmen hamleler yaptık. Oyunun sonuna kadar inanılmaz goller kaçırmaya devam ettik. Bu kadar pozisyona girip de gol atamadan kaybetmek hakikaten çok üzücü. Bugün gol kaçırmak bize pahalıya patladı. İnşallah önümüzdeki maçlarda yakaladıklarımızı atarız.

Son güncelleme 18:15 | 28 Eylül 2019
süper lig Yücel İldiz Yukatel Denizlispor
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