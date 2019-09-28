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Vedat Muriqi: Maç ayırmaksızın elimden…
Fenerbahçe

Vedat Muriqi: Maç ayırmaksızın elimden…

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbi sonrasında Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2019 23:11

Fenerbahçe’nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, Galatasaray ile Süper Lig’in 6. haftasında 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Golcü oyuncu iki takım arasında son dönemde oynanan derbilerin berabere bittiğini vurgulayarak, “Buraya üç puan için geldik. İyi mücadele ettik ve pozisyonlar da yakaladık. İlk yarıda bunlardan birini değerlendirebilseydik oyun bizim açımızdan çok farklı bir şekil alabilirdi. Benim de ilk derbim. Sahada iyi olmaya ve takıma elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Maç ayırmaksızın elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum.” şeklinde görüş belirtti.

Muriqi, Avrupa’nın önemli takımları tarafından takip edildiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

“Bu haberler beni etkilemiyor. Hatta moral ve motivasyonumu daha da yukarı çıkartıyor. Böyle büyük kulüplerin ilgilenmesi güzel, hoş bir şey. Dünya üzerinde her oyuncu izleniyor. Her zaman hedefim Fenerbahçe. Efsane olmak için buradayım. Uzun yıllar burada kalarak şampiyonluklar yaşayıp, adımı tarihe yazdırmak istiyorum.”

Son güncelleme 23:12 | 28 Eylül 2019
Fenerbahçe süper lig Vedat Muriqi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
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