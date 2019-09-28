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Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: İstediğimiz basketbolu rakibimize kabul ettirdik
Basketbol Süper Ligi

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören: İstediğimiz basketbolu rakibimize kabul ettirdik

Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-66 yendikleri maçtan sonra konuştu.

28 Eylül 2019 17:53

Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray Doğa Sigorta’yı mağlup eden Türk Telekom’un başantrenörü Burak Gören, istedikleri oyunu rakiplerine kabul ettirdiklerini söyledi.

Gören, başkent ekibinin sarı-kırmızılı rakibini 78-66 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, “Zorlu yaz dönemi, sezona geç başladık. Milli takımda olan arkadaşlarımız vardı. Tam takım olarak geçen hafta bir araya gelebildik. Takımı genç ve potansiyelli isimlerden kurmak istedik. Oyuncularımız önceki takımlarında çok süre almamıştı. Bu soru işaretleriyle başladık ancak antrenmanlar ve bu maçta gördüğümüz potansiyel bizi umutlandırdı.” diye konuştu.

28 Eylül 2019 Türk Telekom 78-66 Galatasaray Doğa Sigorta | Türkiye Basketbol Süper Ligi Türkiye Basketbol Süper Ligi`nin ilk haftasında Türk Telekom, Galatasaray`ı konuk etti. Telekom sezona galibiyetle başladı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray’ın lige geçen sezonki kadrosunu koruyarak başladığına dikkati çeken Gören, “Bu rakibimizin bize göre avantajıydı ama maçta oyunun kontrolü hep bizdeydi. İstediğimiz basketbolu rakibimize kabul ettirdik.” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise basın toplantısına katılmadı.

Son güncelleme 17:53 | 28 Eylül 2019
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