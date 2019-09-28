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Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması saat kaçta?
Trabzonspor

Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor Beşiktaş karşılaşması saat kaçta?

Bu hafta lig önemli maçlarla geçecek. Trabzonspor Beşiktaş maçı haftanın ikinci dikkat çeken maçı olarak görülüyor. Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu soran taraftarlar için cevaplar ve maça dair ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

28 Eylül 2019 13:31

Bu hafta Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de yarın Trabzon’da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak? İki takım için önem taşıyan bu maça dair ayrıntılar…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat 19.00’da başlayacak. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

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TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ BİLET FİYATLARI

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 1-Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 2-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 3-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 4-Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira

Son güncelleme 13:31 | 28 Eylül 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
5 4 13
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
5 2 8
5 Denizlispor
5 2 8
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