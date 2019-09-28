Toprak Razgatlıoğlu’ndan Fransa’da tarihi zafer!

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ilk zaferini Fransa'da elde etti. Bugün gerçekleştirilen Superbike ilk yarışına 16. başlamasına rağmen inanılmaz bir performans göstererek damalı bayrağı ilk sırada gören Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'e de ilk zaferini kazandırdı.

Son 5 tura 3. sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, Van der Mark kaza yapınca önce ikinci sıraya, son turda da ilk sıraya yükseldi ve 0.240 salise farkla unutulmayacak bir yarış kazandı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, puanını da 248 puana yükseldi.

Toprak, yarışın ardından ise “Bu sezon birçok kez podyumda yer aldım. Artık kazanmak istiyordum ve sonunda yarış başlangıcında gerilerde olmama rağmen kazandım. Türk bayrağımızı göndere çıkarmanın, milli marşımızı tüm dünyaya dinletmenin gururunu yaşıyorum” açıklamasını yaptı. Rusya`da pole pozisyonu Charles Leclerc`in! Formula 1`de sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix`sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonundan başlayacak. İlgili Haberi Oku