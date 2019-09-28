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Toprak Razgatlıoğlu’ndan Fransa’da tarihi zafer!
Diğer Sporlar

Toprak Razgatlıoğlu’ndan Fransa’da tarihi zafer!

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 11. ayağı Fransa’da kariyerinin ilk zaferini elde etti. 16. sırada başladığı yarışı ilk sırada tamamlayarak müthiş bir başarı hikayesine imza atan Razgatlıoğlu, yarışın ardından “Sonunda kazandım. Çok mutluyum. Milli marşımızı dinletmenin gururunu yaşıyorum” ifadesini kullandı.

28 Eylül 2019 19:19

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) ilk zaferini Fransa'da elde etti. Bugün gerçekleştirilen Superbike ilk yarışına 16. başlamasına rağmen inanılmaz bir performans göstererek damalı bayrağı ilk sırada gören Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'e de ilk zaferini kazandırdı.

Son 5 tura 3. sırada giren Toprak Razgatlıoğlu, Van der Mark kaza yapınca önce ikinci sıraya, son turda da ilk sıraya yükseldi ve 0.240 salise farkla unutulmayacak bir yarış kazandı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk kez Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, puanını da 248 puana yükseldi.

Toprak, yarışın ardından ise “Bu sezon birçok kez podyumda yer aldım. Artık kazanmak istiyordum ve sonunda yarış başlangıcında gerilerde olmama rağmen kazandım. Türk bayrağımızı göndere çıkarmanın, milli marşımızı tüm dünyaya dinletmenin gururunu yaşıyorum” açıklamasını yaptı. 28 Eylül 2019 Rusya`da pole pozisyonu Charles Leclerc`in! Formula 1`de sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix`sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonundan başlayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:19 | 28 Eylül 2019
Dünya Superbike Şampiyonası red bull Toprak Razgatlıoğlu Turkish Puccetti Racing Team WorldSBK
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