SÖZCÜ’nün tecrübeli muhabirleri kritik dev maç haftasını masaya yatırdı! Golcüler değil defans belirler…

MESUT YILDIRIM | TARAFTAR MAÇI KAZANIR

Galatasaray derbide bir adım önde. Yıldızların yükselen formu ve büyük maç tecrübesi Fenerbahçe derbisinde zirve yapacak gibi. Taraftarın yaratacağı atmosfer de sonucu etkileyecektir. Problem savunma hattı. Luyindama ve Marcao ritmini bulamadı. Şener ve Ömer Bayram bekte oynarsa kriz yaşanabilir. Terim'in hücum anlamında en güvendiği isim ise Babel. Falcao da böyle maçlar için yaşayan bir dünya yıldızı. Kolombiyalı golcüyü sıkıntılı Fenerbahçe defansının durduracağını düşünmüyorum. Hatta Terim'in derbiye Andone-Falcao ikilisiyle çıkması bile sürpriz olmaz. Tabi bir büyük handikap da Terim'in tribünde olması.

SERCAN HAMZAOĞLU | FENERBAHÇE KAYBETMEZ

Favori stoper ikilisi Zanka-Jailson. İsla'nın sağ beke dönmesi planları değiştirebilir. Formda Ozan'ı Emre ile birlikte orta sahaya koymak isteyen Yanal, Gustavo'yu da Zanka'nın yanına monte edebilir. Kaleci Altay'ın ilk derbisine deplasmanda ve baskı altında çıkması da kolay değil. Genç kaleciye Volkan tecrübelerini aktarıyor. Yanal'ın en büyük güvencesi zengin ve fizik gücü yüksek orta saha ile formda Vedat Muriqi. Derbilerdeki en başarılı takım olan F.Bahçe'nin bugün de kaybedeceğini düşünmüyorum.

İRFAN YİRMİBEŞ | TAKIMIN MOTİVASYONU YÜKSEK

Derbilerde taktikten çok moral, motivasyon ve arzu öne çıkar. Fenerbahçe yüksek morali ve özgüveniyle Arena'ya gidiyor. Fenerbahçe psikolojik olarak derbiye fazlasıyla hazır. Ersun Yanal da futbolcularından sinirlerine hâkim olmalarını istiyor. Her iki takımın da savunmasında sıkıntılar var. Rodrigues'in yerine Tolga oynayacak. Eski takımına karşı ayrı bir motivasyonu da var. Max Kruse ve Vedat Muriqi'in formu ve orta sahanın dinamizmi ibreyi sarı-lacivertlilere çeviriyor. Fenerbahçe bu maçı kaybetmez.

ALİ AYDIN | HAYATA DÖNÜŞ ANI

Galatasaray’da Fatih Terim'in saha kenarında olmaması en büyük handikap. Saha avantajı Galatasaray'dan yana olsa da puan avantajı bulunan Fenerbahçe daha rahat. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde rakiplerin en az birinin belki de ikisinin birden puan kaybedecek olması alınacak Trabzon galibiyetiyle Beşiktaş'ı lige güçlü şekilde geri döndürür. Yarınki maça dönecek olursak Vida-Necip ikilisi stoperde. Ljajic'in yerine Oğuzhan forma giyecek. Burak Yılmaz en büyük gol silahı. Beşiktaş'ın hayata dönüş maçından galibiyetle döneceğini düşünüyorum. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın kongre kararı alması takımı da oldukça etkiledi. Bu takıma ciddi bir motivasyon kaynağı oldu. Siyah-beyazlı futbolcular Trabzon deplasmanını kader maçı olarak görüyor.