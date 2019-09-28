SÖZCÜ yazarları derbiyi 3 soruda değerlendirdi! Sonuç: X Faktör Terim

DERBİYİ KİM KAZANIR?

Ercan Taner: Derbiyi kimin kazanacağını bilsem bu işi yapmazdım. Sanki ev sahipleri daha iyi sonuçlar alıyor. Ama bu derbiden her sonuç çıkabilir.

Lemi Çelik: Derbi berabere biter. Oyuncu kadrosu olarak Galatasaray'ın elindeki oyuncular daha yetenekli ve sonuca gidecek kapasitede olsa da Fenerbahçe tam bir takım ruhuna sahip. İnanmak eşittir her şeyi yapmak. Fenerbahçe'nin de bu avantajını göz önüne alırsak derbi ya berabere biter ya Fenerbahçe kazanır.

Bahadır Çokişler: 3 büyük kulübümüzün anayasasında yani tüzüğünde hedeflerinin hep başarı yani şampiyonluk olduğu yazar. İkincilik başarıdan sayılmaz. Zaten rekabetin ana kaynağı da budur. Derbinin favorisi hele ki bu sezon önceden kestirilmesi zor gibi gözüküyor. Galatasaray evinde yenilmiyor, Fenerbahçe ise dönüşleri ile göze batıyor. Klasik bir beraberlik gibi gözükse de Galatasaray'ın yeneceğini düşünüyorum. Her iki takımın da ofansif manada sıkıntısı yok. Tek sıkıntı defansta…

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SAHA DIŞINDAKİ GERGİNLİ SAHA İÇİNE YANSIR MI?

Ercan Taner: Yansımaz. Karşılaşmayı dünyanın sayılı hakemlerinden biri yönetecek ona izin vereceğini hiç sanmıyorum. Bunun için maçın daha başında otoriteyi eline alıp bunu oyunculara göstermek isteyecektir. Çünkü Cüneyt Çakır ne büyük maçlar yönetti. Bunlara derbiler de dâhil.

Lemi Çelik: Saha dışındaki gerginlik saha içine yansımaz. Çünkü oyuncuların çoğu yabancı ve Türkiye'ye yeni geldiler. Yöneticilerin demeçlerinden etkileneceklerini düşünmüyorum.

Bahadır Çokişler: Her derbi öncesi oynanan bir tiyatro gibi. Yöneticilerin atışması evrim geçirdi. Terim'in cezası onandı, Mustafa Cengiz'e ceza verilmesine gerek görülmedi, Ali Koç'un cezası Tahkim Kurulu'ndan döndü. Şimdi son sözü söyleyecek olanlar yani filmin gerçek oyuncuları sahada kozlarını paylaşacak. Gerçek futbolseverler ise gerginlik, kavga ve tartışma değil, hatalı ve tartışmalı hakem kararlarının olmadığı, futbolcuların centilmence ama kora kor mücadelesini izlemek istiyor.

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TERİM’İN OLMAYIŞI HER İKİ TAKIMI NASIL ETKİLER

Ercan Taner: Fatih Terim oyun içinde ağırlığını koyan bir teknik direktör. Milli takımda ve Galatasaray'da bu açıkça ortaya çıkmıştır. Rakip bile kulübeye baktığı zaman Terim'in o karizmasından ister istemez etkileniyordu. Ersun Yanal da büyük maçları seven bir teknik direktördür. Az da olsa Galatasaray'ın Terim'siz bir dezavantajı var. Ama nerede yedek kulübesinde… Bütün dünya derbileri konuşur. İspanya'da El Clasico, İngiltere'de FA Cup konuşulur. Umarım bu sefer sadece futbol konuşulsun, futbol heyecanı yaşansın.

Lemi Çelik: Terim’in tribünde oluşu Galatasaray'ı etkiler. Skora göre, sistem ve taktik değişkenlikleri için Galatasaray'ın Terim'e ihtiyacı var. Takıma ve taraftara farklı bir güven verdiği unutulmamalı. Bu da F.Bahçe için ciddi bir avantaj.

Bahadır Çokişler: Fatih Terim, Galatasaray'ın sadece teknik direktörü değil aynı zamanda kongre ve divan kurulu üyesi hatta bir taraftarı… Tribünde olması saha içindeki her oyuncuyu etkiler. Ancak yıldız oyuncular hocalarının yokluğunda da çıkıp futbolunu oynar.