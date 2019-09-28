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Rusya’da pole pozisyonu Charles Leclerc’in!
Diğer Sporlar

Rusya’da pole pozisyonu Charles Leclerc’in!

Formula 1'de sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, pole pozisyonundan başlayacak.

28 Eylül 2019 17:44

Formula 1’de sezonun 16. yarışı Rusya Grand Prix’sine Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk sıradan başlayacak. Rusya’nın Soçi kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 848 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında Ferrari’nin 21 yaşındaki Monakolu pilotu Leclerc, 1.31.628’lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton 1.32.030 ile ikincilik elde ederken, Leclerc’in takım arkadaşı Sebastian Vettel ise 1.32.053 ile üçüncü en iyi zamana imza attı. Belçika, İtalya ve Singapur’un ardından Rusya’da düzenlenen sıralama turunu da üst üste kazanan Ferrari pilotu Leclerc, Belçika ve İtalya’daki yarışlardan galip ayrılmıştı. Rusya Grand Prix’si, yarın TSİ 14.10’da gerçekleştirilecek. 27 Eylül 2019 Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da zafer arıyor Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. durak noktası olan Fransa'da piste çıkıyor. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team'le Fransa'da ilk zaferini hedefliyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:44 | 28 Eylül 2019
Charles Leclerc ferrari formula 1
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 13
2 Sivasspor
6 3 11
3 Fenerbahçe
5 3 10
4 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
5 Istanbul Basaksehir
6 2 8
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