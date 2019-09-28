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Rio Ferdinand ile Kate Wright, Marmaris’te evlendi
İngiltere Premier Lig

Rio Ferdinand ile Kate Wright, Marmaris’te evlendi

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Rio Ferdinand ile oyuncu Kate Wright, Muğla'nın Marmaris ilçesinde evlendi.

28 Eylül 2019 13:53

Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca’yı meme kanseri yüzünden kaybettikten sonra futbolu bırakan defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı.

Rio Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright, dün akşam Marmaris’teki bir otelde evlendi.

Mutlu çiftin nikahını, Marmaris Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Oktay kıydı.

Başkan Oktay, “Nikahı dün ben kıydım. Özel misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Mutluluklar diledim. Hem çiftimiz, hem konuklar, Marmaris´i çok beğendiklerini söylediler. Ferdinand, Marmaris’e gelecek yıllarda da geleceğini söyledi” dedi.

Son güncelleme 14:05 | 28 Eylül 2019
Kate Wright rio ferdinand
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