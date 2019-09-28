PODCAST | Cüneyt Çakır’ın Google aramalarında üstte gelmediği bir derbi olsun

Programdan satır başları:

Mehmet Özen: Derbi öncesinde İstanbul’un bir başka gündemi de var. Herkese çok geçmiş olsun. Ama hala devam eden bir gündem. Depremle yaşamamız gerektiğini tekrar hatırlatan birkaç gün geçirdik.

Metin Aktaşoğlu: Bunu bir uyarı olarak görmemiz lazım. Ne kadar hazırlıksız olduğumuzu da gördük aslında. Hem psikolojik olarak hem altyapı olarak.

Mehmet Özen: Bir ölüm kalım meselesi gibiydi değil mi derbi maçı. Ama ölüm kalım meselesi olmadığı bir kez daha anlaşılmıştır. Ama tabii çok heyecanlı bizim sporumuz için çok özel bir gün.

CEZALAR

Metin Aktaşoğlu: En sıcak gelişme cezalar.

Mehmet Özen: Yöneticilere verilen cezalarda enteresan bir durum var gerçekten. Hak mahrumiyeti cezası bir yöneticiyi ne kadar etkiliyor, çok tartışılır. Protokole giremiyor ama locaya girebiliyor, e ne oldu?

Metin Aktaşoğlu: Açık büfe var.

Mehmet Özen: Biri daha mı zengin bilemiyorum ama yaptırımlarla ilgili ayakları yere basmayan bir durum var. Cezaların hem uygulanmasında bir yetersizlik var, hem de standardında bir sorun var. Her vaka için ayrı yorum yapıldığında standart yakalamak çok zor oluyor.

GALATASARAY

Mehmet Özen: Galatasaray’ın kadrosu güçlü ama biraraya geldiklerinde ortaya bir oyun çıkmadı henüz. Bunu Fernandosuzluğa bağlamıştık ve bu Fernandosuzluk devam ediyor.

Metin Aktaşoğlu: Fernando gibi orta sahalar takımın diğer elemanlarını da biraz tembelleştiriyor olabilir. Onu sistemden çıkarınca biraz sallanmak mantıklı geliyor.

Mehmet Özen: Bunun izdüşümünü Fenerbahçe de Emre ile yaşıyor. Fernando’nun en iyi yaptığı şey önemli hareketleri basit ve kolay göstermesi. Fernando Galatasaray’da çok iyi oynarken de genelde maçın adamı seçilmiyordu.

Metin Aktaşoğlu: Yokluğu ile fark edilen bir isim oldu.

FENERBAHÇE

Mehmet Özen: Nasıl Fernandosuzluk Galatasaray için bir sıkıntıysa -ve Fernando artık yok- Emre Fenerbahçe’de var. Ama tam yok. Ersun Yanal’ın Emresiz çıkacağını düşünmüyorum. Emresiz plan henüz oturmadı Fenerbahçe’de.

Metin Aktaşoğlu: Derbide 90 dakikayı çıkartabilecek mi acaba?

Mehmet Özen: Sakatlıktan dönen Isla’nın durumu tüm kadro matematiğini değiştirecek.

SONUÇ NE OLUR?

Metin Aktaşoğlu: Maçın 0-0 biteceği söylense maçtan önce hocalar kabul eder mi?

Mehmet ÖZen: Ben iki takımın da isteyeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe kendi oyununa güveniyor, Galatasaray’ın da içeride kayba hiç tahammülü yok.

Bitiricilikle ilgili bir kriz yaşıyor Fenerbahçe. Çok pozisyona girdiği için bu puana yansımadı. Galatasaray’ın gol verimliliği ise daha yüksek olur, maçın sonucunu Fenerbahçe’nin bitiriciliği belirleyecek.

TEMENNİLER

“Umarız hep futbol konuşacağımız, VAR’ı konuşmayacağımız, maçtan sonra barkovizyon gösterilerinin olmadığı, düdüklerin asılmadığı bir maç olur. Bu kadar zor bir maçta hiç hakem hatası olmaması mucizesini diliyorum. Hep hakem şansı yüksek olsun denir ya, burada mucizesi yüksek olması lazım. Google aramalarında Cüneyt Çakır’ın yukarılarda gelmediği bir derbi olsun.”

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