Monaco’da Islam Slimani şov

Fransa Ligue 1’in 8. haftasında Monaco sahasında Brest’i konuk etti. 2. Louis Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.
Maça damgasını vuran isim ise Islam Slimani oldu. Geçen sezon Fenerbahçe’deki performansıyla çok eleştirilen tecrübeli forvet, 27. dakikada Ben Yedder’e asist yaptı. 62. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Slimani; 73’te Martins’e, 90. dakikada ise Balde’ye asist yaptı.
Bu sezon oynadığı 5 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Slimani’nin skora etki ettiği hiçbir maçta Monaco yenilmedi.
Bu sonuçla Monaco ligdeki 2. galibiyetini alarak 9 puana yükselirken, Brest 8 puanda kaldı.