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Fransa Ligue 1

Monaco’da Islam Slimani şov

Geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Islam Slimani, bu sezon Monaco'daki performansıyla dikkat çekiyor. Cezayirli forvet, Brest'i 4-1 yendikleri maçta 3 asist ve 1 gollük performansıyla geceye damgasını vurdu.

SKOR DIŞ HABER 28 Eylül 2019 23:07

Fransa Ligue 1’in 8. haftasında Monaco sahasında Brest’i konuk etti. 2. Louis Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 4-1 kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı.

Maça damgasını vuran isim ise Islam Slimani oldu. Geçen sezon Fenerbahçe’deki performansıyla çok eleştirilen tecrübeli forvet, 27. dakikada Ben Yedder’e asist yaptı. 62. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Slimani; 73’te Martins’e, 90. dakikada ise Balde’ye asist yaptı.

Bu sezon oynadığı 5 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Slimani’nin skora etki ettiği hiçbir maçta Monaco yenilmedi.

Bu sonuçla Monaco ligdeki 2. galibiyetini alarak 9 puana yükselirken, Brest 8 puanda kaldı.

27 Eylül 2019 Türkiye`de hüsran yaratan Islam Slimani, Fransa`da mucizeyi gerçekleştirdi! Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco`nun Cezayirli forveti Islam Slimani, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe`de hayal kırıklığının başrolü olurken, bu sezon başından beri sergilediği performansla herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü Fransız gazetesi L`equipe de golcü oyuncuyu göklere çıkardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:21 | 28 Eylül 2019
brest Fransa Ligue 1 Islam Slimani monaco
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