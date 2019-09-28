MAÇ SONUCU | Keçiörengücü Ümraniyespor 1-1 | Ankara’da galip yok

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda karşılaştığı Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekip, 26’ncı dakikada Famoussa Kone’nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Keçiörengücü, soyunma odasına galip girdi. 67’nci dakikada Honore Gomis, Cesar Grup Ümraniyespor’a beraberliği getiren golü attı. Maçın kalan dakikalarında iki takım da skoru değiştirecek sonuç elde edemedi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 10’a yükseltirken, Cesar Grup Ümraniyespor ise puanını 11’e çıkartarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Stat: Aktepe

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Bersan Duran

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erdi Dikmen, Samet Akaydin, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun (Levy Clement Madinda dk. 79), Burak Aydın, Cem Ekinci (Theodore Mendy dk. 89 ), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Famoussa Kone (Abdulkadir Kuzey dk. 58)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Rıdvan Şimşek, Cihan Can, İshak Çakmak

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Ümraniyespor: Burak Öğür, Gökhan Süzen, Vasco Fernandes, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Muhammed Gönülaçar, Bahadır Taşdelen (Emre Kurt dk. 90), Riad Nouri, Emircan Altıntaş (Valentin Lazar dk. 69), Timur Temeltaş (Serkan Göksu dk. 46), Honore Gomis

Yedekler: Enes Fidayeo, Muharrem Öner, Aykut Emre Yakut , Chukwuma Akabueze

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Goller: Famoussa Kone (dk. 26) (Keçiörengücü), Honore Gomis (dk. 67) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Honore Gomis (dk. 90) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Abdulkadir Korkut, Burak Aydın, Erdi Dikmen (Keçiörengücü), Muhammed Gönülaçar, Honore Gomis, Serkan Göksu, Tarık Tekdal (Ümraniyespor)