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Son Dakika: Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-1 Sivasspor
Sivasspor

MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-1 Sivasspor

Alanyaspor, geçen haftaki Gençlerbirliği beraberliğinin ardından sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz temsilcisi haftayı 14 puanla lider tamamladı.

28 Eylül 2019 19:28

Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

90 dakika golle başladı! Sivasspor, 35. saniyede Fernando’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi takım yakaladığı atakların sonucunu 61. dakikada Cisse ile aldı. Efecan’ın ortasına çok iyi yükselen Papiss Cisse kafa vuruşuyla kaleci Samassa’yı çaresiz bırakarak durumu 1-1’e getirdi.

Maçın geride kalan yarım saatlik diliminde takımlar skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla ligin yenilgisiz tek takımı Alanyaspor haftayı 14 puanla lider tamamlarken, Sivasspor da 9 puana yükseldi.

Akdeniz temsilcisi 6 Ekim’de Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaşacak. Yiğidolar ise aynı gün sahasında Ankargücü’nü konuk edecek.

Son güncelleme 19:31 | 28 Eylül 2019
alanyaspor sivasspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
5 3 10
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Istanbul Basaksehir
6 2 8
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