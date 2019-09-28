MAÇ SONUCU | Alanyaspor 1-1 Sivasspor

Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

90 dakika golle başladı! Sivasspor, 35. saniyede Fernando’nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi takım yakaladığı atakların sonucunu 61. dakikada Cisse ile aldı. Efecan’ın ortasına çok iyi yükselen Papiss Cisse kafa vuruşuyla kaleci Samassa’yı çaresiz bırakarak durumu 1-1’e getirdi.

Maçın geride kalan yarım saatlik diliminde takımlar skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla ligin yenilgisiz tek takımı Alanyaspor haftayı 14 puanla lider tamamlarken, Sivasspor da 9 puana yükseldi.

Akdeniz temsilcisi 6 Ekim’de Beşiktaş ile Vodafone Park’ta karşılaşacak. Yiğidolar ise aynı gün sahasında Ankargücü’nü konuk edecek.