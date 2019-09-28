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İngiltere Premier Lig

MAÇ ÖZETİ İZLE | Tottenham, Southampton’ı 10 kişiyle yendi

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham, sahasında Southampton'ı 2-1 mağlup etti. Ev sahibinde Aurier 4 dakika içerisinde gördüğü kartlarla takımını 31. dakikada 10 kişi bıraktı. İşte Tottenham Southampton maç özeti...

28 Eylül 2019 19:38

İngiltere Premier Lig’de Tottenham, evinde ağırladığı Southampton’ı maçın 31. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendi.

Ligin 7. hafta maçında Tottenham, sahasında Southampton’ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Tanguy Ndombele’nin 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham’da defans oyuncusu Serge Aurier, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Southampton, Danny Ings’in 39. dakikada attığı golle eşitliği yakalasa da, Harry Kane 43. dakikada Londra ekibini tekrar öne geçirdi ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Tottenham puanını 11’e çıkarırken, Southampton 7 puanda kaldı.

Son güncelleme 20:32 | 28 Eylül 2019
ingiltere premier lig Southampton Tottenham
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
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