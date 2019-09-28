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İngiltere Premier Lig

MAÇ ÖZETİ İZLE | Manchester City’nin zirve takibi sürüyor

Liverpool ile şampiyonluk yarışı yapan Manchester City, Everton'ı deplasmanda 3-1 yendi. City, liderin 5 puan gerisinde 7. haftayı tamamladı.

28 Eylül 2019 21:41

İngiltere Premier Lig’de Manchester City, 7. hafta maçında Everton’ı 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon Manchester City, ligin yedinci haftasında deplasmanda Everton ile karşılaştı.

Manchester ekibi, Gabriel Jesus’un 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de ev sahibi ekip Dominic Calvert-Lewin’in 33. dakikada attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıda baskısını artıran Manchester City, Riyad Mahrez’in 71. dakika ve Raheem Sterling’in 84. dakikada attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 16’ya çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.

Öte yandan, Everton forması giyen milli futbolcu Cenk Tosun, yedekler arasında bulunmasına karşın müsabakada süre alamadı.

Son güncelleme 22:00 | 28 Eylül 2019
everton İngiltere Premier Ligi Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
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5 Galatasaray
6 2 9
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