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Luiz Gustavo: Derbiden 3 puanla ayrılabilirdik
Fenerbahçe

Luiz Gustavo: Derbiden 3 puanla ayrılabilirdik

Fenerbahçe formasıyla ilk derbisine çıkan Luiz Gustavo, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

28 Eylül 2019 22:15

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’de Luiz Gustavo, derbi sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlk derbisine çıkan Brezilyalı oyuncu derbiyi şöyle yorumladı;

“Bugün 3 puanla ayrılabilirdik buradan ama olmadı. Çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Bizim için bu hafta çok normal geçti. Herkes çok iyi şekilde konsantre oldu. Herkes bu iki takımın arasındaki rekabeti biliyor. Böyle maçlar biz futbolcular için çok önemlidir. “

Son güncelleme 22:15 | 28 Eylül 2019
Fenerbahçe Luiz Gustavo süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Sivasspor
6 2 9
5 Galatasaray
6 2 9
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